Занимался делом МН17: в Нидерландах уволился главный прокурор

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 года уходит с должности генпрокурора.

Вместо этого он возглавит полицию Роттердама.

— С 1 апреля 2020 года Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама, — проинформировали в пресс-службе суда.

На должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование сбития самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

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Он отметил, что очень мотивирован, чтобы взять на себя обязательства в полиции в Роттердаме.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.