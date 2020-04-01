Драка за туалетную бумагу: почему люди панически скупают крупы и средства гигиены

Драка до крови за туалетную бумагу и опустошены полки супермаркетов — так выглядели первые дни карантина.

Из-за коронавируса почему-то именно туалетная бумага стала дефицитным во многих странах. В Англии автоматы в магазинах вместо игрушек выдают средства гигиены. А среди местных даже устраивают конкурсы. Желанный приз — длинный, белый рулон.

Одна женщина даже пробежала 109 км, чтобы выиграть один рулон бумаги.

Украинцы тоже не отстают: за время карантина каждый третий покупатель вынес из магазина по 216 метров туалетной бумаги. Производители уже подсчитали — спрос вырос в полтора раза. В супермаркетах даже не успевают заставлять опустевшие полки.

Сметают также крупы, макароны, муку, соль, сахар и масло. Чтобы сделать запас, люди выстраиваются в длинные очереди под магазинами. На кассах — толпа с полными тележками.

Читайте: Очереди как на Новый год! Киевляне сгребают в супермаркетах гречку и туалетную бумагу

Эксперты предупреждали, что жертвами такого нездорового ажиотажа станут сами покупатели. И пророчество таки сбылось. Стоимость продуктов резко увеличилось.

По данным антимонопольного комитета, с тех пор как начался карантин гречка подоржчала более чем на 50%, пшено — на 24%. Увеличилась и стоимость так называемого супового набора. Картофель иногда стоит на 60% больше. А лук и морковь вдвое прибавили в цене.

В магазинах объясняют, что поднимают цены только тогда, когда растет стоимость закупки у поставщика. Хотя спрос и вырос, покупателей стало больше, но товаров хватает — убеждают представители торговых сетей.

А вот психологи объясняют такую массовую продовольственную истерию генетически заложенным страхом. Люди рисуют наихудший сценарий, едва не конец света.

Ранее Факты ICTV писали, что в австралийском городе Чуллора в супермаркете Woolworths три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги.