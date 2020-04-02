Помогает ли имбирь при коронавирусе — позиция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призывает не верить в эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом.

Средства народной медицины не помогут справиться с Covid-19.

— Нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, — заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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Но в то же время не стоит убирать из рациона полезный продукт. Имбирь, а также мед, лимон и чай помогут поддерживать иммунитет и чувствовать себя лучше.

По словам спикера, пока в мире нет лекарства против коронавируса, стоит использовать любые безопасные средства поддержания организма.

Напомним, лекарство против коронавируса начинают тестировать в США.