PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 2 апреля

По состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.

Читайте: Пережить карантин. Как организовать жизнь, не выходя из дома

Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 316 человек умерли, выздоровели уже 76,4 тыс. пациентов.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Испания — 104 118;
  • Германия – 77 981;
  • Франция – 57 763;
  • Великобритания – 29 865;
  • Швейцария — 17 768;
  • Нидерланды — 13 696;
  • Австрия — 10 711;
  • Норвегия – 4 877;
  • Швеция – 4 947;
  • Бельгия — 13 964;
  • Португалия – 8 251;
  • Польша – 2 554.

В Украине по состоянию утро 2 апреля зафиксировали 794 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 20 человек и 13 — уже выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка