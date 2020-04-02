По состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли.
Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.
На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.
Читайте: Пережить карантин. Как организовать жизнь, не выходя из дома
Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 316 человек умерли, выздоровели уже 76,4 тыс. пациентов.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Испания — 104 118;
- Германия – 77 981;
- Франция – 57 763;
- Великобритания – 29 865;
- Швейцария — 17 768;
- Нидерланды — 13 696;
- Австрия — 10 711;
- Норвегия – 4 877;
- Швеция – 4 947;
- Бельгия — 13 964;
- Португалия – 8 251;
- Польша – 2 554.
В Украине по состоянию утро 2 апреля зафиксировали 794 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 20 человек и 13 — уже выздоровели.
Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.