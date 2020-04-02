По состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.

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Китай, где зародилась болезнь, опустился на четвертую строчку. Там среди 82 тыс. инфицированных 3 316 человек умерли, выздоровели уже 76,4 тыс. пациентов.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Испания — 104 118;

Германия – 77 981;

Франция – 57 763;

Великобритания – 29 865;

Швейцария — 17 768;

Нидерланды — 13 696;

Австрия — 10 711;

Норвегия – 4 877;

Швеция – 4 947;

Бельгия — 13 964;

Португалия – 8 251;

Польша – 2 554.

В Украине по состоянию утро 2 апреля зафиксировали 794 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 20 человек и 13 — уже выздоровели.

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