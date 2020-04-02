Медикам Великобритании разрешили не спасать неизлечимо больных с Covid-19

В Великобритании врачи из-за дефицита аппаратов искусственного дыхания будут вынуждены отказать в интенсивной терапии тяжелобольным пациентам с Covid-19.

Аппараты для вентиляции легких рекомендуют оставлять для тех пациентов, чьи шансы вылечиться выше.

Об этом заявили представители Британской медицинской ассоциации (BMA).

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Согласно новым рекомендациям BMA, в разгар пандемии врачи могут столкнуться с решениями, когда некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения для спасения людей с менее серьезными осложнениями.

— Людям, которые в обычных условиях получили бы интенсивное лечение, в качестве замены может быть предложена паллиативная помощь, чтобы помочь тем, у кого есть больше шансов на выздоровление. Никто не хочет принимать такое критическое решение, но если ресурсов не хватит — оно будет принято, — сказал председатель комитета по медицинской этике BMA Джон Чисхолм.

По состоянию на 2 апреля в Великобритании зарегистрировано 29 865 случаев инфицирования Covid-19.

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