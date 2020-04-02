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Факты / Мир

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

2 апреля у министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана обнаружили коронавирус.

Также заболевание диагностировано у его супруги.

Лицмана отправили на карантин. Министр будет удаленно руководить ведомством.

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К слову, 30 марта премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху был помещен под карантин, после того, как у одного из его помощников подтвердили коронавирус.

Напомним, о состоянию на 2 апреля в Израиле зафиксировано 6 092 случая заражения коронавирусом. 26 человек скончались и 241 вылечился.

Источник: Интерфакс-Украина

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