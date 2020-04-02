Насилие, наркотики и суициды: Трамп рассказал, как карантин повлияет на американцев

Карантин в США может привести к росту числа суицидов, домашнего насилия и употребления наркотиков.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, страна как можно скорее должна вернется к нормальной жизни.

— Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже, — заявил Трамп.

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Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

— Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком, — заявил Трамп.

По этим же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещения внутри страны.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 1 апреля в США по состоянию подтверждено более 215 тыс. случаев заболевания Covid-19.