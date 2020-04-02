Путин продлил карантин в РФ до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин продлил карантин до 30 апреля из-за коронавируса.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 2 апреля.

— Если ситуация позволит, выходные могут сократить. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений, — заявил Путин.

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По состоянию на 2 апреля в России 3 548 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. 235 человек выздоровели, 30 умерли.

Все регионы РФ ввели карантинные ограничения. Часть городов самоизолировались, другие ограничили передвижения.

Напомним, Владимир Путин мог заразиться коронавирусом. Государственное телевидение в России выпускает старые кадры с президентом РФ, чтобы скрыть его исчезновение.

Источник: Кремль