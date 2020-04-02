PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Путин продлил карантин в РФ до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин продлил карантин до 30 апреля из-за коронавируса.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 2 апреля.

— Если ситуация позволит, выходные могут сократить. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений, — заявил Путин.

Читайте: Путин перенес референдум касательно поправок в конституцию из-за коронавируса

По состоянию на 2 апреля в России 3 548 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. 235 человек выздоровели, 30 умерли.

Все регионы РФ ввели карантинные ограничения. Часть городов самоизолировались, другие ограничили передвижения.

Напомним, Владимир Путин мог заразиться коронавирусом. Государственное телевидение в России выпускает старые кадры с президентом РФ, чтобы скрыть его исчезновение.

Источник: Кремль

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка