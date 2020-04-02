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Факты / Мир

Это не гуманитарка. США купили в РФ средства от Covid-19 — Госдеп

Между Дональдом Трампом и Владимиром Путин 30 марта состоялся телефонный разговор, во время которого президент США согласился приобрести в РФ необходимые медицинские средства, в частности аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

Так в Госдепе США прокомментировали заявления Москвы о том, что якобы это была гуманитарная помощь.

— В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, в частности аппараты ИВЛ и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке, — говорится в заявлении.

Читайте: Пандемия коронавируса не спасла РФ: США продлили санкции из-за кибератак

Отмечается также, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе в борьбе с коронавирусом.

Кстати, на совещании лидеров стран G20 президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время эпидемии, предложив отказаться от ограничений для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Источник: state.gov

Фото: Dreamstime

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