В США более 200 тыс. человек заболели коронавирусом

По состоянию на 1 апреля в США по состоянию подтверждено более 215 тыс. случаев заболевания Covid-19.
Больше всего смертей в городе Нью-Йорк — 1 374.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга Университета Джонса Хопкинса.
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В частности, в стране зафиксировано 4 476 смертей от коронавируса. В то же время выздоровели 8 400 больных.
Более 110 тыс. случаев Covid-19 подтвердили в Италии, и более чем 102 тыс. — в Испании.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 22.00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной инфекции.