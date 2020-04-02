В США более 200 тыс. человек заболели коронавирусом

По состоянию на 1 апреля в США по состоянию подтверждено более 215 тыс. случаев заболевания Covid-19.

Больше всего смертей в городе Нью-Йорк — 1 374.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга Университета Джонса Хопкинса.

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В частности, в стране зафиксировано 4 476 смертей от коронавируса. В то же время выздоровели 8 400 больных.

Более 110 тыс. случаев Covid-19 подтвердили в Италии, и более чем 102 тыс. — в Испании.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 22.00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной инфекции.