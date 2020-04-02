В мире выявлено более миллиона случаев заражения Covid-19

Количество людей, инфицированных коронавирусом нового типа Covid-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Почти 55 тыс. человек умерли от этой болезни, однако 209 тыс. пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные с карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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Соединенные Штаты Америки пока занимают первое место по количеству инфицированных граждан — 236 тыс.

Напомним, на 22.00 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной инфекции, из которых 22 человека погибли, а 19 — вылечились.