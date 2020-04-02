PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В мире выявлено более миллиона случаев заражения Covid-19

Количество людей, инфицированных коронавирусом нового типа Covid-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Почти 55 тыс. человек умерли от этой болезни, однако 209 тыс. пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные с карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Соединенные Штаты Америки пока занимают первое место по количеству инфицированных граждан — 236 тыс.

Напомним, на 22.00 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной инфекции, из которых 22 человека погибли, а 19 — вылечились.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка