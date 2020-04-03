95% жертв коронавируса в Европе были старше 60 лет — ВОЗ

Более 95% людей, умерших от коронавируса в Европе, имели возраст старше 60 лет. Более половины смертельных случаев — люди старше 80 лет.

Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге.

Он добавил, что у четырех из пяти человек было по крайней мере одно другое хроническое заболевание — сердечно-сосудистое заболевание, гипертония или диабет.

При этом он отметил, что возраст — не единственный фактор риска развития тяжелой формы заболевания от коронавируса, добавив:

— Представление, что Covid-19 поражает только людей пожилого возраста, фактически неверно.

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Клюге также обратил внимание на позитивные сообщения о выздоровлении людей, которым старше 100 лет.

К слову, Факты ICTV писали об “экстраординарном” выздоровлении 101-летнего итальянца от коронавируса.

Источник: Time