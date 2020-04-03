По состоянию на 3 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 016 128 человек. Из них излечилось 211 615 человек, а 53 126 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 245 540 больных.

На втором месте уже оказалась Италия — там заразились 115 242 человека, умерло 13 915 больных.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на четвертую строчку, там среди 82 456 инфицированных 3 310 человек умерли, зато 76 724 пациентам удалось выздороветь.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 3 апреля зафиксировали 897 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 22 человека. Всего 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.