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Китай 4 апреля почтит память жертв коронавируса

В Китае 4 апреля объявлен общенациональный день памяти жертв коронавирусной эпидемии.

Об этом заявил Госсовет КНР.

В традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память об умерших в борьбе против новой коронавирусной инфекции Covid-19.

— 4 апреля в ровно в 10.00 китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутными молчанием, в то время, как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.

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Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за рубежом будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет прекращена.

Напомним, от коронавируса в Китае умерли 3,3 тыс. человек. Вспышка пришелся на январь-февраль.

Источник: Синьхуа

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