Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом спортом и сметанным маслом

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал новый “рецепт”, как уберечься от коронавируса — заниматься спортом и есть сметанное масло.

— Нужно заниматься спортом на свежем воздухе. Это легко сделать. Мы на диете сидели, говорит он, и нам нужна жирная пища. И я также ограничивал себя. А сейчас нужно есть сметанное масло, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами, — заверил он.

По словам белорусского лидера, советы по борьбе с коронавирусом ему дал “умный россиянин”.

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— Если специалист, ученый, говорит — видимо, не дурак. Я по своему опыту его в этом поддерживаю, — сказал Лукашенко.

В Беларуси по состоянию на утро пятницы, 3 апреля, подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции, четыре человека скончались.

Напомним, Лукашенко решил не откладывать подготовку к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: Звезда