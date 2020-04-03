Новые симптомы коронавируса зафиксировали в Португалии — доктор

Украинский врач Наталья Барчук, которая работает в частной клинике Лиссабона, рассказала о новых проявлениях коронавируса.

Женщина работает с инфицированными Covid-19. В последнее время она замечает не только респираторные симптомы болезни.

— К сожалению, вирус очень быстро пристраивается и трансформируется, поэтому иногда уже нет симптомов классических, как было вначале. Уже есть случаи, коронавирус проявляется не только респираторными симптомами. Сейчас даже кожные симптомы, например, появление дерматитов, дали положительный тест на Covid-19, — сообщила врач.

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Наталья Барчук также рассказала о случаях инфицирования коронавирусом украинцев в Португалии. В частности, вирус был обнаружен у одного украинского медика.

— Знаю, что некоторые украинцы уже переболели, все прошло без осложнений.

Также заболела 76-летняя мама Натальи, которая тоже живет в Португалии.

— Сейчас ее состояние стабильное, уже девятый день болезни. Мы все на карантине, я тоже делала тест, но еще нет результата. Я также работаю с больными коронавирусом, — сказала врач.

Португалия подготовилась к наплыву пациентов с Covid-19. В больнице, где работает Наталья Барчук, создали специальные смотровые отделения — ковидарии.

— Ковидарии — это специальные отделения, где находится 2-3 врача, медсестра и санитарка. Здесь обследуют больных с подозрением на коронавирус. Я в двух парах перчаток, после каждого пациента меняю фартук и первые рукавицы. А когда мы выходим из ковидария, то сразу идем принимать душ. Ну и, конечно, снимать всю эту одежду помогает специальная техника, — рассказала врач.

По словам Натальи, в больнице, где она работает, еще не было ситуаций, когда медикам приходилось выбирать, кого подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких, а кого — нет.

— В целом сейчас всего хватает. Сейчас в Португалии все под контролем. Самым важным является то, что большинство людей осознали: карантин чрезвычайно важен, чтобы избежать заболевания. Полиция постоянно проводит работу с теми, кто нарушает карантин. Главной защитой от инфицирования является изоляция.

Наталья Барчук сообщила, что пик заболевания Covid-19 в Португалии прогнозируют на середину апреля.

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Фото: Nataliya Barchuk