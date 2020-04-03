Более 1,3 тыс. смертей за сутки! Во Франции резко возросла летальность от Covid-19

Количество смертей от коронавируса во Франции за сутки возросло на 1 355 человек.

По словам председателя Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона, количество жертв увеличилось из-за того, что в список добавили людей, которые умерли в домах престарелых.

Всего за сутки во Франции от коронавируса умер 471 человек.

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Общее количество жертв во Франции увеличилось до 5 387.

Также отмечается, что жертв может быть больше, потому что не все учреждения для пожилых людей передали свои данные. Однако имеется информация, что в домах престарелых зафиксировано 14 638 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, превысило отметку в 1 млн человек.

Почти 55 тыс. человек умерли от этой болезни и 209 тыс. пациентов выздоровели.