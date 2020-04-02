Продавал маски нелегально: во Франции мужчину лишили свободы

Во Франции мужчину, который нелегально перепродавал маски, суд приговорил к году тюремного заключения.

Во время обыска у мужчины изъяли около 20 тыс. масок. Он продавал их на улице.

Сейчас также расследуются обстоятельства еще 15 таких случаев.

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К слову, во Франции запрещена перепродажа масок. Власти страны приняли решение распределить их среди медперсонала и других служащих, которые контактируют с больными коронавирусом людьми.

Всего в мире зафиксировано более миллиона случаев коронавируса. Первую позицию занимает США, где зафиксировали 236 339 случаев Covid-19, на втором месте оказалась Италия, где зафиксировали 115 242 случая, а на третьем – Испания. В стране зафиксировали 110 238 случаев коронавируса.

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