Всемирный банк выделит $160 млрд помощи для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк в течение 15 месяцев выделит $160 млрд для борьбы с коронавирусом.

Первый транш финансирования составит $1,9 млрд в рамках пакета льготного кредитования для 25 развивающихся стран.

— Мы ожидаем серьезную глобальную рецессию. Поэтому на прошлой неделе представили дополнительные меры, которые позволят Всемирному банку в течение следующих 15 месяцев выделить $160 млрд.

Читайте: США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса

К слову, в конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мелпас призвал лидеров G20 разрешить самым бедным странам прекратить все выплаты официального двустороннего кредита до того момента, пока Всемирный банк и МВФ не проведут полную оценку их потребностей.

Напомним, ранее также стало известно, что ЕС выделяет Украине €80 млн для борьбы с коронавирусом.

Источник: Всемирный банк