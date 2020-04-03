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Факты / Мир

Всемирный банк выделит $160 млрд помощи для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк в течение 15 месяцев выделит $160 млрд для борьбы с коронавирусом.

Первый транш финансирования составит $1,9 млрд в рамках пакета льготного кредитования для 25 развивающихся стран.

— Мы ожидаем серьезную глобальную рецессию. Поэтому на прошлой неделе представили дополнительные меры, которые позволят Всемирному банку в течение следующих 15 месяцев выделить $160 млрд.

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К слову, в конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мелпас призвал лидеров G20 разрешить самым бедным странам прекратить все выплаты официального двустороннего кредита до того момента, пока Всемирный банк и МВФ не проведут полную оценку их потребностей.

Напомним, ранее также стало известно, что ЕС выделяет Украине €80 млн для борьбы с коронавирусом.

Источник: Всемирный банк

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