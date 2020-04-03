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Факты / Мир

Производитель пива Corona останавливает работу из-за коронавируса

Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo объявила, что временно прекратит варить пиво Corona и других брендов.

Правительство причислило ее к предприятиям, деятельность которых не является существенной для экономики и должна быть остановлена на время карантинных мер.

Grupo Modelo уже начала сокращать объемы производства и к воскресенью 5 апреля его остановит.

— Если федеральное правительство сочтет нужным дать уточнения и подтвердит, что пиво все же является сельхозпродукцией, мы готовы применить план, по которому 75% штата будет работать из дома, но при этом можно будет обеспечить поставки пива, — говорится в заявлении компании.

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Компания рассчитывает сохранить производственные мощности при минимальной возможной загрузке, чтобы затем их можно было легко перезапустить заново.

По состоянию на 2 апреля в Мексике было 1 510 случаев заражения коронавирусом и 50 летальных исходов.

Ограничения на работу несущественных предприятий введены до 30 апреля.

Источник: Daily Mail

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