Билл Гейтс призывает продлить карантин в США

Билл Гейтс считает, что для минимизации последствий пандемии коронавируса США нужно потерпеть еще десять недель строгой изоляции.

Кроме того, основатель Microsoft раскритиковал решение некоторых губернаторов не вводить ограничительные меры.

Билл Гейтс также отметил, что путаница относительно коронавируса только продлит экономические проблемы, увеличит шансы его возвращения и приведет к большему количеству смертей.

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По его мнению, правительство США должно ускорить тестирование населения и медицинских работников, а также сосредоточиться на изобретении вакцины.

Он убежден, что уже сейчас можно начать строить фабрики для производства, закупая необходимое оборудование.

К слову, пока США находятся на первом месте по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 4 апреля Covid-19 в Америке заразились уже более 300 тыс. человек.

Учитывая такую ​​ситуацию, в Нью-Йорке возле больниц даже развернули мобильные морги.