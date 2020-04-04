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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 4 апреля

По состоянию на утро 4 апреля статистика коронавируса в мире свидетельствует о 1 099 389 инфицированных лицах. Из них выздоровели 226 603 человека, а 58 929 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 277 957 больных.

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Китай, где зародилась болезнь, уже опускается на несколько ступеней ниже. Там среди 82 318 инфицированных выздоровели уже 76 923 пациента.

Ситуация с заболеванием коронавируса в странах Европы:

  • Италия — 119 827;
  • Испания — 119 199;
  • Германия — 911 59;
  • Франция — 65 202
  • Великобритания — 38 690;
  • Швейцария — 19 606;
  • Нидерланды — 15 821;
  • Австрия — 11 524;
  • Португалия — 9 886;
  • Швеция — 6 131;
  • Норвегия — 5 370;
  • Чехия — 4 190;
  • Польша — 3 383.

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1 072 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 27 человек и 22 — уже выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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