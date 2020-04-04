По состоянию на утро 4 апреля статистика коронавируса в мире свидетельствует о 1 099 389 инфицированных лицах. Из них выздоровели 226 603 человека, а 58 929 пациентов умерли.
Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 277 957 больных.
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Китай, где зародилась болезнь, уже опускается на несколько ступеней ниже. Там среди 82 318 инфицированных выздоровели уже 76 923 пациента.
Ситуация с заболеванием коронавируса в странах Европы:
- Италия — 119 827;
- Испания — 119 199;
- Германия — 911 59;
- Франция — 65 202
- Великобритания — 38 690;
- Швейцария — 19 606;
- Нидерланды — 15 821;
- Австрия — 11 524;
- Португалия — 9 886;
- Швеция — 6 131;
- Норвегия — 5 370;
- Чехия — 4 190;
- Польша — 3 383.
В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1 072 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 27 человек и 22 — уже выздоровели.
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