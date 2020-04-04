По состоянию на утро 4 апреля статистика коронавируса в мире свидетельствует о 1 099 389 инфицированных лицах. Из них выздоровели 226 603 человека, а 58 929 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 277 957 больных.

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Китай, где зародилась болезнь, уже опускается на несколько ступеней ниже. Там среди 82 318 инфицированных выздоровели уже 76 923 пациента.

Ситуация с заболеванием коронавируса в странах Европы:

Италия — 119 827;

Испания — 119 199;

Германия — 911 59;

Франция — 65 202

Великобритания — 38 690;

Швейцария — 19 606;

Нидерланды — 15 821;

Австрия — 11 524;

Португалия — 9 886;

Швеция — 6 131;

Норвегия — 5 370;

Чехия — 4 190;

Польша — 3 383.

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1 072 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 27 человек и 22 — уже выздоровели.

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