Трамп уволил инспектора разведки США, который доложил о разговоре с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона.

Он доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, что и привело к процедуре импичмента Трампа.

Аткинсон уйдет с работы через 30 дней, сообщил Трамп комитетам по разведке Палаты представителей и Сената, и, согласно источнику в конгрессе, его немедленно отправили в административный отпуск.

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В то же время Трамп не назвал постоянного преемника.

— Как и в случае с другими должностями, где я как президент, владею полномочиями назначать … жизненно важно, чтобы я полностью доверял тем, кого назначил, исполняющему обязанности генеральных инспекторов. Это больше не касается этого генерального инспектора, — отметил Дональд Трамп.

К слову, рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа официально началось в Сенате 16 января.

Были зачитаны две статьи, по которым обвиняют главу Соединенных Штатов.