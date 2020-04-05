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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 5 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 203 099 человек. Из них излечилось 246 893 человека, а 64 774 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 312 146 больных.

На втором месте уже оказалась Испания — там заразились  126 168 человек, умерли 11 947 больных.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на шестую строчку, там среди 82 576 инфицированных 77 160 пациентам удалось выздороветь.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксировали 1 225 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 32 человека. Всего 25 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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