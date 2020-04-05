Королева Елизавета II обратится к народу из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступит со специальным обращением к нации 5 апреля.

Его будут транслировать по телевидению, радио и соцсетях в 20.00 по британскому времени (22.00 по Киеву).

— Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем. Для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас, — должен заявить 93-летняя королева.

Читайте: На фоне распространения коронавируса: королева Елизавета II вручила награды в перчатках

Обращение записали заранее в Виндзорском замке с участием одного оператора в защитном костюме. Остальная съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении.

— Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние. Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему прежнему являются основными в нашей стране, — подчеркивает королева Елизавета.

Напомним, 71-летний принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, уже вылечился от Covid-19. Он провел семидневный карантин в резиденции Балморал.