Пара, состоящая в браке 51 год, умерла от Covid-19 с интервалом в 6 минут

В США супруги Стюарт и Эдриан Бейкеры, состоящие в браке более 51 года, недавно умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

По словам их сына, Бадди Бейкера, у его родителей было “идеальное здоровье” всего несколько недель назад.

Бадди рассказал, что поделился подробностями трагедии своей семьи, чтобы распространить информацию о серьезности ситуации с коронавирусом.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020