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Факты / Мир

Пара, состоящая в браке 51 год, умерла от Covid-19 с интервалом в 6 минут

В США супруги Стюарт и Эдриан Бейкеры, состоящие в браке более 51 года, недавно умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

По словам их сына, Бадди Бейкера, у его родителей было “идеальное здоровье” всего несколько недель назад.

— Они скончались с интервалом в шесть минут, — сообщил он в своем видеообращении.

Бадди рассказал, что поделился подробностями трагедии своей семьи, чтобы распространить информацию о серьезности ситуации с коронавирусом.

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Мужчина, потерявший родителей, призвал людей практиковать дистанционное общение, мыть руки как можно чаще и оставаться дома.

Как сообщалось, другая пара в США пара умерла в один день после 65 лет брака, держась за руки.

Фото: Dreamstime

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