15 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19

По данным МИД, за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан, 15 из которых уже выздоровели.

Жертвами коронавируса за рубежом стали пять граждан Украины.

Украинцы, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.