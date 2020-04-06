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Факты / Мир

15 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19

По данным МИД, за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан, 15 из которых уже выздоровели.

Жертвами коронавируса за рубежом стали пять граждан Украины.

Украинцы, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.

Источник: МИД

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