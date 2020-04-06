Хуже, чем в 2008-09 годах: Covid-19 создал “ни на что не похожий” экономический кризис

Пандемия коронавируса создала уникальный экономический кризис.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

— Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Это ни на что не похоже, — говорит Георгиева.

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МВФ совместно со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

— В нашем распоряжении есть $1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется. Более 90 стран уже обратились за помощью в фонд, — отметила она.

Отток средств инвесторов из стран со слабой экономикой составил уже почти $90 млрд.

— Наибольший риск, который мы видим — это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые усложнят восстановление экономики, — добавила Георгиева.

К слову, Кабинет министров Украины разработал несколько сценариев выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом.