Больного коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Вечером 5 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который болен на коронавирус, госпитализировали в лондонскую больницу.

Врачи говорят, что это предупредительный шаг, потому что у него все еще есть симптомы, в частности повышенная температура.

– Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус, – говорится в заявлении правительства.

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Джонсон продолжает работать, но ожидается, что глава МИД возглавит совещание по коронавирусу в понедельник утром.

Напомним, 27 марта у британского премьера Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. В тот же день Covid-19 подтвердился и у министра здравоохранения и социальной защиты страны Мэтта Хэнкока.