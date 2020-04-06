Коронавирус добрался до Путина. Как Кремль использует пандемию для пропаганды

Сложно поверить, что еще в феврале про коронавирус говорили как о какой-то китайской проблеме. Теперь считаем страны, куда он еще не добрался. Их немного, всего 18. Самой уязвимой перед вирусом стала сильнейшая страна — США, она лидирует по количеству зараженных.

В Белом доме прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Стоит готовиться, что может умереть до четверти миллиона американцев.

На днях в аэропорту Нью-Йорка приземлился российский самолет с медицинскими устройствами и средствами защиты. Об этом ранее договорился Трамп с Путиным.

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Кремлевская пропаганда не упустила возможности сыграть и на коронавирусе. Мол, в то время как Запад бьет по нам санкциями, мы помогаем им гуманитаркой. И как оказалось, это вовсе не помощь. В Госдепе заявили, что купили в России оборудование.

Коронавирус, как известно больше всего угрожает людям пожилого возраста. И в Испании от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина, причем меньше, чем за две недели.

Луч надежды появился в Италии, среди лидеров по количеству больных в Европе. Местные власти заявили, что страна уже преодолевает пик заболеваемости, и количество новых заражений постепенно идет на спад.

В Панаме людям позволили частично выходить наружу, но почему-то по половому признаку. Понедельник, среда, пятница — женщинам. Вторник, четверг, суббота — мужчинам.

И лидер в карантинном рейтинге Беларусь и Лукашенко. Он вообще назвал изоляцию людей ерундой. И предложил защищаться от коронавируса сметанным маслом и игрой в хоккей.

Факты ICTV ранее писали о том, что в США помощь от РФ вызывает критику.