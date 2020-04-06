Коронавирус в Италии: карантин могут продлить на две недели

Карантин в Италии должен быть продлен как минимум еще на две недели.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач провинции Ломбардия Джулио Геллера.

— Понятно, что мы не можем навсегда остаться дома. Но считаем, что эту жертву нужно продлить еще минимум на две недели. Тогда нам не придется использовать маски или другие средства защиты, чтобы избежать очередных вспышек коронавируса, — говорит Джулио Галлера.

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С 5 апреля в стране начала уменьшаться смертность от Covid-19. Это является ранним признаком того, что недели жесткого карантина начинают показывать эффективность.

В Ломбардии запрещено выходить на улицу без маски или респиратора. Такое же правило действует в провинции Тоскана.

Как писали Факты ICTV, итальянцы смиренно сидят на карантине. 11 муниципалитетов ввели его еще 22 февраля, другие — 12 марта.

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