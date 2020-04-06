Коронавирус в Японии: в Токио и Осаке объявят режим ЧС

В Японии правительство намерено объявить режим чрезвычайной ситуации в нескольких городах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что режим ЧС планируют объявить в Токио и Осаке.

Однако режим ЧС в Японии не подразумевает комендантского часа и введения пропускного режима.

В Японии зафиксировали 3 654 случаев коронавируса, из них 575 человек выздоровели, а 85 — умерли.

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Во всем мире зафиксировано более 1 млн. случаев коронавируса. От болезни излечилось 260 604 человек, а умерло – 69 479.

На первом месте по количеству случаев Covid-19 США, где зафиксировано 337 620 человек, на втором месте Испания. В стране зафиксировали 131 646 случаев коронавируса. Третью позицию по количеству инфицированных занимает Италия, где Covid-19 заболели 128 948 человек.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.