Премьер Ирландии будет консультировать больных Covid-19

Во время эпидемии коронавируса премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет помогать Национальной санитарной службе.

Представитель правительства Ирландии завил, что Варадкар предложил свои услуги на одну смену в неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций.

До политики премьер-министр Ирландии изучал медицину и работал врачом несколько лет.

Лео Варадкар будет проводить первичные консультации по телефону.

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К слову, во всем мире зафиксировано более 1 млн. случаев коронавируса. От болезни излечилось 260 604 человек, а умерло – 69 479.

На первом месте по количеству случаев Covid-19 США, где зафиксировано 337 620 человек, на втором месте Испания. В стране зафиксировали 131 646 случаев коронавируса. Третью позицию по количеству инфицированных занимает Италия, где Covid-19 заболели 128 948 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что вечером 5 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.