Новый коронавирус — следствие контакта с животными, а не результат теории заговоров или противостояния между США и Китаем.
К такому выводу пришли журналисты CNN, которые пообщались с экспертами со всего мира и изучили всевозможные теории возникновения вируса.
Никакого заговора
Первое, на чем настаивают журналисты в статье, коронавирус — это не биологическое оружие, которое создали искусственно, преследуя определенные цели.
— Ученые игнорируют идею о биологическом оружии и теории заговоров, — говорится в материале.
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Контакт с животным: летучая мышь и кто-то еще
Большинство ученых со всего мира сходятся во мнении, что вирусом человек заразился от животного.
Большинство теорий крутятся вокруг летучих мышей.
— Китайские исследователи опубликовали статью, в которой сделали вывод, что новый коронавирус на уровне всего генома на 96% идентичен коронавирусу летучей мыши, — говорится в статье.
Кроме того, есть мнение, что между человеком и летучей мышью было некое промежуточное звено: например, ночное хищное млекопитающее циветта.
Но подтверждений этой теории, как и других, пока нет.
Место: рынок, лаборатория или ферма
Не могут ученые сойтись во мнении по поводу места возникновения вируса.
Самая распространенная теория — рынок в Ухани.
— Сторонники верят, что кровавая природа этих переполненных рынков, заполненных людьми и дикими животными, предназначенными для убоя, делает их наиболее вероятным виновником, — говорится в статье.
Противники же апеллируют к тому, что многие заразившиеся не имели никакого отношения к рынку.
Второе мнение — авария в лаборатории.
Некоторые ученые предполагают, что вирус мог проникнуть в организм человека во время аварии в лаборатории, где работали с летучими мышами. Но, опять-таки, никаких подтверждений пока нет.
— Теория также была категорически опровергнута правительством Китая и одной из лабораторий, — говорится в статье.
Третьим местом, где мог зародиться коронавирус, могут быть фермы, где гуано летучих мышей используют в качестве удобрения.
— У летучих мышей эти вирусы являются кишечными. Они могут сохраняться в фекалиях. А фермеры во многих странах собирают гуано для удобрения своих полей, — звучит мысль в статье.
Противники этой идеи отсылают к отсутствию доказательной базы.
Напомним, ранее мы писали, что, по информации The Washington Times, ученые исследовали коронавирус в лаборатории возле рынка животных в Ухане.