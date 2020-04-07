Новый коронавирус — следствие контакта с животными, а не результат теории заговоров или противостояния между США и Китаем.

К такому выводу пришли журналисты CNN, которые пообщались с экспертами со всего мира и изучили всевозможные теории возникновения вируса.

Никакого заговора

Первое, на чем настаивают журналисты в статье, коронавирус — это не биологическое оружие, которое создали искусственно, преследуя определенные цели.

— Ученые игнорируют идею о биологическом оружии и теории заговоров, — говорится в материале.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Контакт с животным: летучая мышь и кто-то еще

Большинство ученых со всего мира сходятся во мнении, что вирусом человек заразился от животного.

Большинство теорий крутятся вокруг летучих мышей.

— Китайские исследователи опубликовали статью, в которой сделали вывод, что новый коронавирус на уровне всего генома на 96% идентичен коронавирусу летучей мыши, — говорится в статье.

Кроме того, есть мнение, что между человеком и летучей мышью было некое промежуточное звено: например, ночное хищное млекопитающее циветта.

Но подтверждений этой теории, как и других, пока нет.

Место: рынок, лаборатория или ферма

Не могут ученые сойтись во мнении по поводу места возникновения вируса.

Самая распространенная теория — рынок в Ухани.

— Сторонники верят, что кровавая природа этих переполненных рынков, заполненных людьми и дикими животными, предназначенными для убоя, делает их наиболее вероятным виновником, — говорится в статье.

Противники же апеллируют к тому, что многие заразившиеся не имели никакого отношения к рынку.

Второе мнение — авария в лаборатории.

Некоторые ученые предполагают, что вирус мог проникнуть в организм человека во время аварии в лаборатории, где работали с летучими мышами. Но, опять-таки, никаких подтверждений пока нет.

— Теория также была категорически опровергнута правительством Китая и одной из лабораторий, — говорится в статье.

Третьим местом, где мог зародиться коронавирус, могут быть фермы, где гуано летучих мышей используют в качестве удобрения.

— У летучих мышей эти вирусы являются кишечными. Они могут сохраняться в фекалиях. А фермеры во многих странах собирают гуано для удобрения своих полей, — звучит мысль в статье.

Противники этой идеи отсылают к отсутствию доказательной базы.

Напомним, ранее мы писали, что, по информации The Washington Times, ученые исследовали коронавирус в лаборатории возле рынка животных в Ухане.