Правительство Чехии приняло решение о постепенном облегчении некоторых правила карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Упрощение правил касается работы магазинов и ношения масок в общественных местах.

Читайте: В Чехии министр заплатил $ 400 штрафа за то, что был без маски на видеоконференции

С 7 апреля жителям Чехии будет разрешено заниматься спортом на природе без медицинских масок. Рекомендуемая дистанция между людьми — не менее 2 м.

С 9 апреля заработают некоторые магазины, например, товаров для рукоделия и хобби, ремонта велосипедов, обуви и тому подобное. Владельцы магазинов будут обязаны организовать работу сотрудников с соблюдением жестких правил гигиены.

Обувные и канцелярские магазины, вероятно, заработают после Пасхи, которую чехи празднуют 12 апреля.

С 14 апреля жителям Чехии также будет разрешено выезжать из Чехии — но только по уважительным и задокументированным причинам.

Полный запрет на выезд за границу отменят только после принятия парламентом соответствующего решения.

Mírně uvolňujeme opatření v maloobchodu a rozhodli jsme se také umožnit provoz venkovních sportovišť. V obchodech budou současně přísnější hygienická pravidla. Co se týče sportovišť, jejich zázemí, jako jsou šatny nebo sprchy, ale zůstává nadále zavřené. https://t.co/hggK0zf24X — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 6, 2020

Напомним, карантин на всей территории страны Чехия ввела 16 марта.