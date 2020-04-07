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Факты / Мир

Чехия упростила некоторые правила карантина

Правительство Чехии приняло решение о постепенном облегчении некоторых правила карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Упрощение правил касается работы магазинов и ношения масок в общественных местах.

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С 7 апреля жителям Чехии будет разрешено заниматься спортом на природе без медицинских масок. Рекомендуемая дистанция между людьми — не менее 2 м.

С 9 апреля заработают некоторые магазины, например, товаров для рукоделия и хобби, ремонта велосипедов, обуви и тому подобное. Владельцы магазинов будут обязаны организовать работу сотрудников с соблюдением жестких правил гигиены.

Обувные и канцелярские магазины, вероятно, заработают после Пасхи, которую чехи празднуют 12 апреля.

С 14 апреля жителям Чехии также будет разрешено выезжать из Чехии — но только по уважительным и задокументированным причинам.

Полный запрет на выезд за границу отменят только после принятия парламентом соответствующего решения.

Напомним, карантин на всей территории страны Чехия ввела 16 марта.

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