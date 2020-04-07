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Факты / Мир

Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не лечат при помощи аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом заявил глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув.

— Премьер-министру провели кислородную терапию, и конечно же, он находится под пристальным наблюдением, — сказал Гоув.

Также глава секретариата кабинета министров добавил, что о любых изменениях состояния здоровья правительство будет сообщать.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.

Источник: CNN

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