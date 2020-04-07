Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не лечат при помощи аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом заявил глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув.
— Премьер-министру провели кислородную терапию, и конечно же, он находится под пристальным наблюдением, — сказал Гоув.
Также глава секретариата кабинета министров добавил, что о любых изменениях состояния здоровья правительство будет сообщать.
Читайте: Все американцы молятся за него: Трамп о госпитализации Джонсона
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.
Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.
Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.