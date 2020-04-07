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Факты / Мир

Коронавирус в Израиле: на Песах введут комендантский час

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об ужесточении карантина из-за коронавируса на время празднования Песаха.

По его словам, на это время необходимо ввести коменданский час и запретить междугородные поездки.

– У нас нет выбора, кроме как принять такие строгие меры, – сказал Нетаньяху.

Запрет на междугородние поездки будет действовать с 16.00 7 апреля до 7.00 10 апреля, а комендантский час – с 14.00 8 апреля до 7.00 9 апреля.

Но эти меры должено еще утвердить правительство Израиля, которое 7 апреля соберется на заседание.

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В Израиле корнавирусом заразились почти 9 тыс. человек и умерли 57.

В 2020 году иудеи начинают праздновать Песах на заходе солнца в среду, 8 апреля. Продлится он до четверга, 16 апреля.

Источник: Haaretz

Фото: Dreamstime

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