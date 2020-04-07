Значительные ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса Covid-19 вводятся во многих странах, в частности, Европы.

Касается это ограничение въезда и выезда из страны. Многие иностранцы просто застряли в других государствах и не имеют возможности вернуться на родину.

А у некоторых из них заканчиваются и визы на пребывание и работу. В таком случае они становятся нелегалами, что в спокойные времена могло бы угрожать длительным запретом на въезд в страну в течение нескольких лет.

Однако во время пандемии коронавируса государства идут на некоторые смягчения по “нелегалам”.

Факты ICTV рассказывают, сколько можно находиться в ЕС, и что будет в случае превышения срока.

Ограничения на путешествия во время коронавируса

Поскольку распространение Covid-19 трудно контролировать даже с дополнительными мерами на границе, многие государства частично закрывают их.

Граждане разных государств, в частности Украины, не имеют возможности выехать также из-за запретов на осуществление авиарейсов, железнодорожных, автобусных перевозок и тому подобное.

Сейчас в Украине открыты всего 19 пунктов пропуска и только для автомобилей. Однако обстоятельства позволяют не всем украинцам вернуться на родину на авто, поэтому им остается только ждать, когда ограничения снимут.

Евросоюз лишь дает рекомендации для стран-членов, а они уже сами принимают решение об ограничении или полной отмене того или иного вида транспортировки пассажиров.

В большинстве стран ЕС действуют ограничения на определенные виды транспорта, однако в некоторых государствах есть и полный запрет на пользование ими. Кроме того, Евросоюз принял решение на 30 дней запретить въезд для иностранцев.

Сейчас украинцы имеют право путешествовать в страны Евросоюза без виз. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, безвизовый режим не собираются отменять во время пандемии коронавируса.

Согласно правилам, действующим сейчас, граждане Украины имеют право находиться на территории стран ЕС без виз 90 дней в течение периода в 180 дней.

Конечно, некоторые украинцы ездят в европейские государства на заработки, для чего получают отдельную визу. Срок пребывания людей на территории определенной страны регламентируется отдельной визой.

То есть срок на работу в разных странах может отличаться. Например, в Польше, куда часто ездят украинские заробитчане, различные рабочие визы дают возможность работать от трех месяцев до девяти и более месяцев.

Что грозит за чрезмерное пребывание в ЕС и будут ли штрафовать иностранцев

Ответственность за чрезмерное нахождение в странах Евросоюза и Шенгенской зоны отличается в зависимости от страны, обстоятельств задержки и тому подобное.

Одним из таких вариантов может быть депортация. Если вас поймают на том, что вы находитесь на территории страны без надлежащего разрешения, то вас отправят на родину.

В зависимости от обстоятельств, вас могут депортировать, как за несколько часов, так и несколько дней. Однако в ситуации с глобальными ограничениями из-за коронавируса даже Германия, которая известна своими строгими законами, переносит депортации.

Также за вышеуказанное нарушение могут наложить штраф, размер которого варьируется в зависимости от страны и срока просрочки визы или безвизового пребывания.

Кроме того, человеку, находящемуся в государстве больше указанного срока, могут на время запретить его повторное посещение. Если же речь идет о шенгенской зоне, то въезд могут запретить на целых три года.

Есть случаи, когда никаких последствий за чрезмерное пребывание не бывает. Обычно это происходит из-за невнимательности пограничников или в тех случаях, когда человек не может путешествовать самостоятельно в силу определенных обстоятельств.

Украинка Алла, проживающая в Германии, рассказала Фактам ICTV, что ее мама, которая приехала в гости, не имеет возможности выехать из страны. А срок пребывания в ней уже заканчивается.

Женщина хотела уехать на автобусе, однако ее не выпускают.

Алла обратилась в посольство Украины в Берлине, где предоставила новые данные о ситуации.

— Миграционная служба по делам иностранцев сообщила им, что временный вид на жительство или визу они не выдают. Однако готовы предоставить разрешение на пребывание в Германии до 24 апреля, поскольку до этой даты в Украине должен длиться карантин, — рассказала украинка.

Однако во время пандемии коронавируса правила несколько “меняются”. Странам-членам ЕС рекомендуют отказаться от наложения административных штрафов на граждан, которые не могут покинуть страну из-за ограничений на путешествия.

Просрочка визы или безвизового пребывания в такой ситуации не должна учитываться при следующем оформлении визы.

Можно ли продлить срок пребывания в стране во время пандемии

Механизм продления пребывания в странах ЕС во время пандемии Covid-19 и связанных с этим ограничительных мер есть.

Представители Евросоюза рекомендуют гражданам, у которых заканчивается срок действия визы, продлить ее в ближайшее время на 90 дней. Если же они планируют оставаться дольше, то стоит позаботиться об оформлении долгосрочной визы.

— В случае, если владелец визы, который уже находится на территории государств-членов, не может выехать до окончания срока действия его визы по причине непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации, он должен обратиться с просьбой о продлении визы в компетентные органы государства-члена, где он находится, даже если это не его консульство выдало визу, — говорится в 33 статье визового кода Евросоюза.

При таких обстоятельствах человек может подать заявление и получить визу бесплатно.

Люди, у которых завершается безвизовый срок пребывания в стране, также могут обратиться к ее компетентным органам, чтобы получить визу на больший период.

Ситуация с пандемией коронавируса и временными карантинными мерами подпадает под пункт с непредсказуемыми обстоятельствами, поэтому страны ЕС должны без проблем выдавать необходимые визы.

Кроме того, помощь украинцам, которые оказались в трудном положении, продолжают оказывать посольства и генеральные консульства Украины за рубежом. По программе Захист информируют граждан о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой.

Советы предоставляются и по решению вопросов с просроченными документами, разрешениями, визами на пребывание в странах.

— Она (программа Захист — Ред.) будет действовать столько, сколько украинские граждане будут нуждаться в помощи за рубежом. Все граждане Украины за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, должны сообщить об этом в посольство или консульство Украины и в пределах возможностей получить помощь, — заявил 3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

У граждан в ЕС, у которых заканчиваются визы или срок безвизового пребывания, не должны возникнуть проблемы с тем, чтобы продлить соответствующие разрешения.

И если такой возможности нет, многим странам рекомендуют не штрафовать людей, которым они сами запретили выходить на улицу без крайней необходимости.

Владислав Бомбела

Фото: Frontex