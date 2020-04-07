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Факты / Мир

Посол Колумбии подал в отставку из-за скандала с кокаином

Посол Колумбии в Уругвае Фернандо Санклементе ушел с поста после заявления прокуратуры о деле нарколаборатории на ранчо Санклементе.

Генпрокурор Франсиско Барбоса сообщил, что посол является фигурантом этого дела, поскольку кокаин в промышленных масштабах изготавливали на его собственном ранчо, недалеко от столицы Боготы.

— Учитывая заявление государственного обвинителя Барбосы, который намерен вызвать меня в суд и включить в следственный процесс, считаю нужным уйти из администрации и сконцентрироваться на (правовой) защите, — говорится в заявлении посла.

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Обыски на ранчо проводились еще в феврале 2019 года. Тогда правоохранители обнаружили 6 кг реагентов для приготовления гидрохлорида кокаина и 9 кг готового порошка и сырой пасты: пять человек были арестованы.

По мнению прокуратуры, в лаборатории производили до двух тонн кокаина ежемесячно.

По словам Фернандо Санклементе, с 2017 года ранчо ему не принадлежит, а новых арендаторов он не знает.

Недавно Факты ICTV сообщали, что преступники под видом декоративных цветов хотели отправить рекордную партию кокаина — 5 тонн — из Коста-Рики в Роттердам.

Источник: Colombia Reports

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