Трамп подписал указ о праве использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.

— У американцев должно быть право вести коммерческие исследования, добычу и использования ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его как общее достояние, — говорится в указе.

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В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

— В связи с этим, госсекретарю стоит противодействовать любым попыткам со стороны любого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах как то, что отражает или иным образом выражает обычное международное право, — говорится в указе Трампа.

Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах с декабря 1979 г. заявлено, что исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран.

Источник: Белый дом