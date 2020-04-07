В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за слухов о распространении Covid-19

В Великобритании местные жители сжигают вышки сети 5G из-за слухов, что они распространяют коронавирус.

Известно, что сгорело уже 20 вышек разных мобильных операторов по всей стране. Подтвержденные случаи поджога зафиксировали в Бирмингеме и Ливерпуле. В соцсетях также пишут о Манчестере, Уотфорде и Рамфорде.

Некоторые вышки предоствляли 3G и 4G-связь.

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К слову, накануне ряда поджогов в британских соцсетях стала популярной теория о том, что развертывание сети 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед Covid-19.

Также распространяют другую конспирологическую теорию, согласно которой коронавирус может использовать радиоволны для выбора жертв и ускоренного распространения.

Сторонники обеих теорий утверждают, что в Ухане перед вспышкой инфекции была введена в эксплуатацию сеть 5G.

Отметим, что сейчас в мире активно обсуждаются различные теории возникновения коронавируса. Распространяются мнения как о том, что это может быть биологическое оружие, так и то, что это следствие контакта с животным.

Какие теории возникновения Covid-19 существуют ранее писали Факты ICTV.