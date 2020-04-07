Во Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кота на поводке

Во Франции оштрафовали нарушителя карантинных мер, который выгуливал на улице своего кота.

На юге страны, в коммуне Гро-дю-Руа, местный житель прогуливался с питомцем ангорской породы на территории пляжа, который закрыли для посещения из-за распространения коронавируса.

Француз держал своего кота на восьмиметровом поводке.

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Правоохранители зафиксировали нарушение с помощью дрона. Заметив, что за ним наблюдают, мужчина пытался скрыться. Но его все-таки задержали.

Прогулка с котом стоила французу 135 евро.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из французских супермаркетов бездомный поляк спрятался в супермаркете, а после закрытия всю ночь пил алкогольные напитки и смотрел порнофильмы.

Источник: Franceinfo