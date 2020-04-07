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Факты / Мир

В Китае впервые не зафиксировано ни одной смерти от Covid-19

Китай сообщил 7 апреля о отсутствии смертей от коронавируса — это впервые с начала публикации ежедневных данных в январе 2020 года.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, за последние сутки подтверждено 32 новых случая коронавируса.

В то же время несколько дней назад сообщалось о новой волне эпидемии в Китае и 1 600 новых больных Covid-19.

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В целом в Китае 82 697 человек инфицированы Covid-19, 3 335 из них умерли, еще 77 393 — полностью выздоровели.

Напомним, 1 апреля в Ухани закрыли больницу, в которой принимали больных коронавирусом. Такое решение власти приняли после того, как число госпитализированных начало падать.

Источник: ВВС

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