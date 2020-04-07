Он хороший друг: Трамп поручил ведущим медикам помочь в лечении Джонсона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении от коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Американский президент сказал, что сделал это, как только услышал новости о том, что Джонсона перевели в реанимацию.

— Я был расстроен, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся за его здоровье. Он настоящий хороший друг … Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном немедленно. И они уже отбыли в Лондон … Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона, — сказал Трамп.

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Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь. Также не уточнил, какое будет предложено лечение, сказав только, что это сложный инновационный метод.

Напомним, 6 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния.