Как Китай победил коронавирус и сработает ли эта модель в других странах

Еще недавно регион Хубэй размером с Украину был полностью закрыт и представлял собой биологическую угрозу для планеты. Но сейчас здесь работает общественный транспорт, открыты аэропорты, а местные наконец наслаждаются фирменной уханьской лапшой на свежем воздухе.

Китай не полностью оправился, там фиксируются новые, но не массовые случаи заражения, все боятся повторной вспышки. Однако, по сравнению с другими странами, пациент скорее жив. И быстрее всех выздоравливает. Но как ему удалось остановить и свести на нет эпидемию?

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Китай фактически испытал свои возможности в условиях биологической атаки. Решающими в борьбе с заразой стали 5 пунктов: жесткая вертикаль власти и мощный админресурс; новейшие технологии; карантин; организация медицинского сектора и самосознание граждан.

Кроме полного перекрытия эпицентра болезни, карантина и повсеместной проверки температуры граждан, важную роль в войне с вирусом сыграли современные технологии. Так называемые QR-коды здоровья. Кроме этого, все четко придерживались самоизоляции. Некоторые не выходили из квартиры по шесть недель. В этом им помогла развитая электронная коммерция, службы доставки и онлайн-сервисы.

Панику удалось сдержать благодаря четко озвученной властью стратегии, цензуре в СМИ, зеленому коридору для импорта товаров защиты и подавлению различных спекулянтов. Например перекупщиков, которые хотели заработать на дефиците масок. Кроме этого китайцы умудрились в сокращенные сроки возвести несколько огромных медицинских комплексов на тысячи мест и организовать работу научного сектора для изучения вируса.

Пандемия коронавируса заставила говорить об эффективности кризисных моделей государственного управления. И вынесла на берег немало фундаментальных вопросов. Что целесообразнее и эффективнее в чрезвычайных условиях: свобода слова или цензура? Права и свободы людей или тотальный контроль и слежка?

Государства применяют китайскую антикризисную модель лишь частично и приспосабливают ее к своей реальности. Китайские методы активно критикуют главные экономические оппоненты Поднебесной — Соединенные Штаты, где сейчас наибольшее количество выявленных инфицированных в мире.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак.