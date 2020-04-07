С невероятной скоростью: ВОЗ о разработке вакцины от коронавируса

Исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса ускорились с невероятной скоростью, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, более 70 стран присоединились к процессу, чтобы ускорить исследования эффективного лечения, и около 20 учреждений и компаний занимаются разработкой вакцины.

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— Вирусный геном был составлен на карте в начале января и распространился во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследования вакцины, — заявил Тедрос.

Ранее Факты ICTV писали, что в Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе исследователям удалось получить антитела против коронавируса.