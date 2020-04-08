Борис Джонсон провел в реанимации вторую ночь

Борис Джонсон проводит вторую ночь в реанимации, так как продолжает лечиться от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который сейчас вместо Джонсона возглавляет правительство.

Выступая на брифинге по коронавирусу, он сказал, что Джонсон проходил стандартное лечение кислородом и дышал без какой-либо помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.

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Рааб уверен, что премьер-министр излечится от этой болезни, и назвал его бойцом.

— Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю про этого премьер-министра, то это то, что он боец, и он вскоре вернется к власти и быстро проведет нас через этот кризис, — сказал министр.

Предполагается, что дальнейших изменений в состоянии Бориса Джонсона не будет до среды.

Напомним, вечером 6 апреля состояние премьера ухудшилось и Джонсона доставили в реанимацию.