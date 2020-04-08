Больных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов — исследование

Реальное число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире гораздо больше, чем зафиксировано в официальной статистике.

Точно представлены статистические данные лишь из Южной Кореи, заявляют ученые из университета Геттингена в Германии.

— Доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Фольмер из университета Геттингена использовали оценки смертности от Covid-19 и времени болезни, опубликованные в недавнем выпуске The Lancet Infectious Diseases для того, чтобы проверить качество официальной статистики. Их данные показывают, что страны зафиксировали в среднем только около 6% случаев. Реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов, — говорится на сайте университета.

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В исследовании учитывают тот факт, что в разных странах уровень смертности пациентов сильно различается. Это может быть связано с тем, что люди по-разному подвержены вирусу. В то же время, считают ученые, различия объясняются скорее разницей в качестве собранных данных.

Предыдущие исследования показывали, что уровень смерти пациентов от коронавируса составляет около 1,38%. Но в Италии уровень смертности около 9,5%. Ученые делают вывод, что в стране до сих пор было установлено лишь 3,5% инфицированных граждан.

В Испании смертность составляет 1,7%, в США — 1,6%, а Великобритании — 1,2%.

— На резком контрасте с этим Южная Корея. Они обнаружила почти половину от всех случаев, — сообщает университет.

Авторы считают, что на 31 марта 2020 года в Германии было около 460 тыс. инфицированных, а не вдвое меньше, как заявляют официальные власти.

Также они вычислили, что в США больными на Covid-19 являются более 10 млн, в Испании — более 5 млн, в Италии — около 3 млн, а Великобритании — около 2 млн.

Как писали Факты ICTV, в Франции начинают исследования переливания плазмы крови от людей, которые вылечилиcь от Covid-19, пациентам с острой фазой коронавируса.

Источник: Georg-August-Universität Göttingen