Испания намерена с 26 апреля начать ослабление карантинных мер

В Испании правительство намерено с 26 апреля начать постепенное ослабление карантинных мер, которые ввели в стране из-за коронавируса.
Об этом заявила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.
— Испания постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни после того, как режим чрезвычайного положения, введенный три недели назад для замедления вспышки коронавируса, закончится 26 апреля, — сказала Монтеро.
Также чтобы избежать новой вспышки Covid-19, ослабление карантина будет происходить постепенно.
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К слову, в мире зафиксировали 1 млн 464 тыс. 852 случая коронавируса. Первую позицию по количеству инфицированных занимает США, где Covid-19 заболели 404 352 человека, из которых вылечилось 22 717 человек, а умерло – 13 007.
На втором месте по количеству инфицированных оказалась Испания. В стране зафиксировали 146 690 случаев коронавируса, третью позицию занимает Италия. Там коронавирусом заболели 139 422 человека.
Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.