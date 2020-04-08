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Факты / Мир

Папа Римский озвучил неожиданную гипотезу возникновения коронавируса

Пандемия коронавируса могла быть ответом природы на действия человека, которые привели к изменению климата.

Такую гипотезу выдвинул Папа Римский Франциск.

— Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?, — говорит Франциск.

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Covid-19 возник из-за безответственного отношения человека к природе, считает понтифик.

— Я не знаю, было ли это местью природы, но думаю, это ее реакция, — заявил он.

Человечество должно замедлиться и научиться понимать природу.

Напомним, Папа Римский Франциск проводит общие молитвы против коронавируса. Их транслируют на весь мир.

Источник: CNN

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